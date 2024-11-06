الانتخابات الأمريكية.. هاريس تتقدم في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة والحاسمة

القاهرة- مصراوي

تتقدم مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات المتأرجحة والحاسمة في أمريكا.

حتى اللحظة حصلت هاريس على نحو 55.5 من الأصوات مقابل 43.2 لترامب في الولاية الحاسمة، بعد فرز نحو 30% من الأصوات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق دونالد ترامب مساء الثلاثاء، إنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا، فسيفوز "بكل الصفقة". جاء ذلك خلال اتصاله ببرنامج إذاعي في فيلادلفيا، حيث حث الناخبين الجمهوريين على البقاء في طوابير التصويت وعدم المغادرة.

قال ترامب في برنامج Rich Zeoli Show على إذاعة Talk Radio 1210 WPHT في فيلادلفيا: "إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، سنفوز بكل الصفقة".

وتابع ترامب: "سنجعل هذا البلد أكبر من أي وقت مضى، لكن عليك أن تبقى في الصف. ولا تدعهم يبطئون في الكرة. لديك حق قانوني مطلق وتحصل على هذا التصويت لأننا إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، وإذا فزنا بالكومنولث القديم الجيد، فسنفوز بكل شيء. وقال ترامب "نفوز بكل شيء".

انتهت منذ قليل عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية 2025 في عدد من الولايات وفي مقدمتها ولايتي إنديانا وكنتاكي.