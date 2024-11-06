ترامب على بعد 72 صوتًا من الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

القاهرة - (مصراوي):

يواصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حصده لأصوات المجمع الانتخابي مع استمرار فرز أصوات الناخبين بالولايات الخمسين.

ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي فقد حصل ترامب حتى الآن على 198 صوتًا بفوزه في 20 ولاية، مقابل 112 صوتًا لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس التي فازت في 11 ولاية فقط.

وبعد نجاحه في حصد 198 صوتًا، يحتاج ترامب إلى 72 صوتًا آخرين ليتم الإعلان عن فوزه رسميًا برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يحتاج المرشح للرئاسة 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي.

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نظامًا انتخابيًا فريدًا ولا يوجد مثيل له بالعالم، إذ تنقسم عملية انتخاب رئيس البلاد إلى مرحلتين، الأولى تكون من خلال تصويت شعبي مباشر عبر صناديق الاقتراع.

أما المرحلة الثانية تكون من خلال ترشيح المجمع الانتخابي والذي يتكون من 538 مصوتًا، وتتوزع أصوات المجمع على الولايات الـ50 وفقًا للتعداد السكاني لكل ولاية.

وتعد انتخابات الرئاسة الحالية الأكثر تنافسية واستقطابًا بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.