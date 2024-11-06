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ترامب يفوز في ولاية فرجينيا الغربية ويضيف 4 مقاعد في المجمع الانتخابي

02:49 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

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القاهرة- مصراوي

فاز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في ولاية فرجينيا الغربية ليضيف بذلك 4 مقاعد في المجمع الانتخابي.

يتقدم مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا إحدى الولايات المتأرجحة السبعة، بنسبة 60.4 %، بينما حصلت مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس على نحو 39.2%.

تقدمت مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في ولايتي فيرمونت حيث حصلت هاريس في ولاية فيرمونت على نسبة 57.9 % بينما حصل مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على نسبة 39.3 %.

وكانت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولايتي كنتاكي وإنديانا.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن ترامب حصد 61.4%من أصوات الناخبين في ولاية إنديانا، فيما حصلت هاريس على 37.2 %.

وفي ولاية كنتاكي حصل ترامب على 70.4 %من أصوات الناخبين، بينما حصدت هاريس على 28.5 %.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مدينة ميلواكي "كبرى مدن ويسكونسن" ستعيد فرز 30 ألف صوت كإجراء احترازي، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مراسلتها.

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