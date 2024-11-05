الانتخابات الأمريكية.. هاريس تصل إلى مقرّ إدارة حملتها في واشنطن

القاهرة- مصراوي

ظهرت نائبة الرئيس كامالا هاريس بشكل مفاجئ في مقر الحزب الديمقراطي بواشنطن العاصمة، حيث التقت بالمؤيدين والموظفين.

وتسببت هاريس في تعطيل جلسة "الاتصال الهاتفي المصرفي"، حيث يقوم المتطوعون بالتواصل مع الأشخاص في جميع أنحاء البلاد للتأكد من أنهم قد أدلوا بأصواتهم أو لتشجيعهم على التصويت

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.