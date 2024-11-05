للمرة الثانية.. إخلاء مركز تصويت في جورجيا بعد التهديد بوجود قنبلة

القاهرة- مصراوي

تم إخلاء موقع اقتراع يضم دائرتين انتخابيتين في مقاطعة جوينيت، جورجيا، لمدة ساعة تقريبًا اليوم، بسبب ما وصفته الشرطة بتهديد بوجود قنبلة، حسبما أعلنت سي إن إن.

تم إخلاء مركز "ماونتن بارك" المائي، الذي يضم منطقتين من أصل 156 منطقة اقتراع في مقاطعة جوينيت، جورجيا، الساعة 12:44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته شرطة مقاطعة جوينيت.



وقال مسؤولو الشرطة في بيان لشبكة CNN: "عند التحدث مع الموظفين وعمال الاقتراع، لم يُشاهد أي نشاط مشبوه وأعيد فتح الموقع".

لاحظ طاقم CNN نشاطًا طبيعيًا في المركز، والذي أعيد فتحه الآن. لم يكن الناخبون الذين تحدثت إليهم شبكة CNN والذين يدلون بأصواتهم حاليًا على دراية بالحادث السابق.

قال سامي بيكر، رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة جوينيت، لشبكة CNN" إنه شاهد كلاب الشرطة تدخل المنشأة. وقال إن المنشأة أغلقت "حوالي ساعة".

قالت هيذر ماي، المحققة في مكتب وزيرة خارجية جورجيا، لشبكة CNN إنها تتوقع تقديم طلب إلى القاضي لتمديد ساعات التصويت في هذا الموقع.

وفي وقت سابق، أدت التهديدات غير الموثوقة إلى تعطيل التصويت لفترة وجيزة في موقعين للاقتراع في جورجيا صباح الثلاثاء، وفقًا لمسؤولين محليين قالوا إنهم سيسعون للحصول على أمر من المحكمة لتمديد ساعات التصويت.

قالت نادين ويليامز، مديرة التسجيل والانتخابات في المقاطعة، في مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن خمسة تهديدات غير موثوقة بالقنابل، مما أدى إلى إخلاء مؤقت في موقعين في مقاطعة فولتون لمدة 30 دقيقة.

وقال ويليامز: "لحسن الحظ، أصبحت هذه المواقع تعمل الآن مرة أخرى وجميع مواقع الاقتراع آمنة مع وجود أمني نشط".

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.