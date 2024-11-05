يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لاحتمالية زيادة الضغوط عليها بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية



(وكالات)

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية، قولها إن تل أبيب تستعد لاحتمال زيادة الضغوط بعد الانتخابات الأمريكية لدفعها لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية، بحسب المصادر المطلعة، إن الاتجاه الذي ستسير فيه صفقة تبادل الأسرى سيتضح بشكل أكبر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت المصادر التي لم تكشف عنها "يديعوت أحرونوت" إن إدارة الرئيس جو بايدن ستضغط من أجل التوصل إلى صفقة كبيرة تشمل إنهاء الحرب بغض النظر عن الفائز فيها سواء كانت الديمقراطية كاميلا هاريس أو الجمهوري دونالد ترامب.

وبدأت اليوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث فتحت مراكز الاقتراع في عدد من الولايات أبوابها أمام الناخبين.