إيلون ماسك: انتخبوا ترامب أو ستنتهي الديمقراطية

القاهرة- مصراوي

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أن الانتخابات الرئاسية، تمثل "مفترق طرق في القدر" بالنسبة للديمقراطية الأمريكية.



وأوضح ماسك: "إذا لم ننتخب دونالد ترامب، سنفقد الديمقراطية في هذا البلد ونظام الحزبين".



وأضاف ماسك في مقابلة مع جو روجان على منصة أوتيزم كابيتال، أن الولايات المتأرجحة مهمة، إذ قال "هناك فقط 6 أو 7 ولايات متأرجحة. الهامش في الفوز في تلك الولايات صغير، غالبًا 10-20 ألف صوت".



ولفت انتباه الجمهور إلى أن الحزب الديمقراطي "يستورد أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتأرجحة"، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تحويل هذه الولايات إلى ولايات ديمقراطية دائمة.



وأضاف: "إذا كان لديك ولاية ذات هامش صغير وزادت عدد الناخبين غير الشرعيين، فإنها لن تعود ولاية متأرجحة بعد الآن. ستكون ولاية زرقاء، وعندها لن يكون هناك انتخابات، فقط انتخابات ديمقراطية".



كما تناول ماسك ما يجري في كاليفورنيا، قائلاً: "إذا أردت دليلاً على ما يحدث، انظر إلى كاليفورنيا. صديقي حاول أن يظهر هويته في التصويت، وتفاعلوا كما لو كانوا يرون صليبًا أمام مصاص دماء. هم غير قانونيين حتى في النظر إلى هويتك. لا يوجد سبب لفعل هذا سوى الغش".



وحذر ماسك من أن هذه الانتخابات هي "آخر فرصة للحفاظ على الديمقراطية في أمريكا"، مؤكدًا: "إذا لم يفز ترامب، ستكون هذه آخر انتخابات حقيقية في أمريكا. ستكون أسوأ من كاليفورنيا، لأنه لن يكون هناك مكان آخر للذهاب إليه".



كما دعا ماسك الناخبين إلى "التصويت كما لو كانت حياتهم تعتمد على ذلك" مؤكدًا أن هذه الانتخابات تمثل "آخر فرصة".



وفتحت مراكز الاقتراع في 8 ولايات الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيو جيرسي ونيويورك ونيو هامبشير وفرجينيا.



وفي إنديانا وكينتاكي، بدأت مراكز الاقتراع بالفتح في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن بعض المراكز في المنطقة الزمنية المركزية ستفتح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



في ولاية ماين، فتحت تقريبًا جميع مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكن أن تفتح في وقت متأخر حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



صوتت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشير في منتصف الليل، إذ تعادل نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما.





