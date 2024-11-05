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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 6 أهداف عسكرية إسرائيلية بالمسيرات

02:03 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها شنت 6 هجمات بالطيران المُسيّر طالت أهدافا عسكرية إسرائيلية.

وقالت المقاومة الإسلامية، في سلسلة بيانات متفرقة، إنه "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال الصهيوني ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم أهدافاً حيوياً عسكرية بالطيران المسير شملت استهدف ميناء حيفا ثلاث مرات وشمالي الأراضي المحتلة بهجومين ، وآخر جنوبي الأراضي المحتلة ".

وجددت المقاومة الإسلامية في بياناتها "الاستمرار بعمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

المقاومة الإسلامية العراق إسرائيل الطيران المُسيّر فلسطين
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