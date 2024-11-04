حماس تعلق على قرار إسرائيل إلغاء اتفاقية عمل الأونروا

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن إلغاء سلطات الاحتلال الاتفاقية التي تنظم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) استخفاف بالمجتمع الدولي وازدراء للمنظومة الأممية.

وأضافت أن قرار إسرائيل قطع العلاقة مع الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتأكيد على تجاوز كل القيم الإنسانية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف بشكل حازم أمام القرار الإسرائيلي الذي وصفته بأنه متمرد على الشرعية الدولية.