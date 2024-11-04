إعلان

حماس تعلق على قرار إسرائيل إلغاء اتفاقية عمل الأونروا

02:49 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

الأونروا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن إلغاء سلطات الاحتلال الاتفاقية التي تنظم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) استخفاف بالمجتمع الدولي وازدراء للمنظومة الأممية.

وأضافت أن قرار إسرائيل قطع العلاقة مع الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتأكيد على تجاوز كل القيم الإنسانية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف بشكل حازم أمام القرار الإسرائيلي الذي وصفته بأنه متمرد على الشرعية الدولية.

حركة حماس اللاجئين الفلسطينيين أونروا إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سيحاكمهم فور فوزه.. من هم أعداء ترامب؟

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

مصرفيون لمصراوي: المركزي يسمح للبنوك بتمويل السلع غير الأساسية واتجاه لرفع القيود نهائيا
بعد أزمة هند عبدالحليم.. تحذير رسمي من حقن التخسيس: تستخدم لهذه الحالة فقط
أمطار في القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة