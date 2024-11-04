صحيفة أمريكية: إيران تعتزم استخدام رؤوس حربية في ردها على الهجوم الإسرائيلي

القاهرة- مصراوي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن إيران تعتزم استخدام رؤوس حربية أكبر وأسلحة أخرى أقوى في ردها على الهجوم الإسرائيلي الأخير.



ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤول إيراني، قوله: "لقد خسر جيشنا بعض أفراده، لذا يتعين علينا الرد".



وأضاف المسؤول: "قد نستخدم الأراضي العراقية كجزء من العملية التي من المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة".



بدوره قال مصدران إسرائيليان لموقع "أكسيوس" في وقت سابق، إن "معلومات استخباراتية إسرائيلية، تشير إلى أن إيران بصدد الاستعداد لشن هجوم على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة"، مرجحة تنفيذ الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر.



يذكر أن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الماضي، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.



هذا وتوعدت إيران، بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أنه سيكون أوسع من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها إيران في الأول من أكتوبر.