تركيا تتقدم بطلب للأمم المتحدة لفرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل

(وكالات)

في خطوة دبلوماسية لافتة، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا قدمت رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة، تحمل دعوة مشتركة من أكثر من 50 دولة، تطالب بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي ختام مؤتمر الشراكة التركية-الإفريقية، الذي عقد في جيبوتي على مدار يومين، أكد فيدان أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تشكل "تهديدًا عالميًا"، مشددًا على أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعتبر بمثابة "مشاركة في الإبادة الجماعية" التي تُمارسها.

وأضاف الوزير التركي أن بلاده، تقدمت الجمعة الماضية بمبادرة إلى مجلس الأمن الدولي موقعة من 52 دولة ومنظمتين دوليتين، تحث على وقف مبيعات الأسلحة والذخائر لإسرائيل.

من جهة أخرى، حذر فيدان من احتمالية تصاعد التوترات الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربًا عن قلقه من تداعيات أي محاولات إسرائيلية لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، مما قد يدفع بالنزاع إلى الانتشار في دول أخرى بالمنطقة.

وفي تصريح لصحيفة "حرييت" التركية، شدد فيدان على أن الهدف الأبعد لإسرائيل يتمثل في إبعاد الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن الضفة الغربية إلى الأردن، وهي رؤية قد تؤدي إلى زيادة في حالة عدم الاستقرار الإقليمي.