مؤسسة التأمين الوطني: مقتل 1802 إسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى

(وكالات)

قالت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 900 ضابط وجندي ورجل أمن إسرائيلي قُتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 والحروب التي تلتها.

وأضافت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، أن مجموع القتلى الإسرائيليين من مدنيين وعسكر ورجال أمن هو 1802 شخصًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط وإصابة 2 من الجنود خلال كمين أعدته كتائب القسام شمالي قطاع غزة.