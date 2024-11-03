قبل يومين من الانتخابات الأمريكية.. هاريس تظهر في البرنامج الكوميدي الساخر "ساترداي نايت لايف"

نيويورك- (د ب أ)

ظهرت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، في البرنامج الكوميدي الساخر "ساترداي نايت لايف" إلى جانب الممثلة الأمريكية التي تقوم بتقليدها، مايا رودولف، بعد أن توجهت إلى مدينة نيويورك في زيارة لم يتم الإعلان عنها بشكل مسبق، قبل يومين من يوم التصويت في الانتخابات الأمريكية.

وقالت هاريس، في المشهد الافتتاحي للبرنامج، لرودولف بابتسامة عريضة حافظت عليها طوال اللقاء "من الرائع رؤيتك، كامالا. وأنا هنا فقط لأذكرك، أنك تستطيعين القيام بذلك".

وقامت هاريس برحلة مفاجئة إلى مدينة نيويورك مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، مبتعدة لفترة وجيزة عن الولايات المتأرجحة حيث كانت تقوم بحملة شرسة لصالح البرنامج الكوميدي الذي تذيعه شبكة "إن بي سي"، حيث كانت تأمل في جذب الجمهور على مستوى البلاد.

وغادرت هاريس على متن الطائرة "إير فورس تو" من شارلوت، بولاية نورث كارولينا ، مساء أمس السبت، وكان من المقرر أن تسافر إلى ديترويت. ولكن بمجرد تحليق الطائرة في الجو، قال مساعدوها إنها ستقوم بتوقف غير مدرج على جدول حملتها وهبطت الطائرة في مطار لا جارديا في كوينز.

ووصلت هاريس إلى 30 روكفلر بلازا في مانهاتن، حيث يجري تصوير برنامج "ساترداي نايت لايف"، بعد الثامنة مساء بقليل بالتوقيت المحلي (0000 منتصف ليل السبت/ الأحد بتوقيت جرينتش)، مما منحها وقتا كافيا لإجراء بروفة سريعة قبل عرض البرنامج مباشرة في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش). وهذه هي الحلقة الأخيرة من البرنامج قبل يوم الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يؤكد البيت الأبيض أو حملتها ظهورها في البرنامج، لكن تم تأكيد ذلك من قبل ثلاثة أشخاص على دراية بخطط هاريس ولم يسمح لهم بالتحدث علنا عن ذلك.

وغادرت هاريس فورا بعد المشهد الافتتاحي للبرنامج. وقالت للصحفيين، وهي تستقل الطائرة لمغادرة نيويورك، "لقد كان أمرا ممتعا!".

ولعبت رودولف دور نائبة الرئيس الأمريكي هاريس لأول مرة في العرض في عام 2019 وأعادت تمثيل دورها هذا الموسم، حيث قدمت انطباعا دقيقا عن نائبة الرئيس، بما في ذلك تسمية نفسها "مومالا" - في إشارة إلى اللقب العاطفي الذي أطلقه عليها ابنا زوجها دوج إيمهوف.

وأعرب جيسون ميلر، كبير مستشاري الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، عن دهشته من ظهور هاريس في برنامج "ساترداي نايت لايف"، نظرا لما وصفه بتصويرها غير الجذاب في العرض.

وعندما سئل عما إذا كان ترامب قد تمت دعوته للظهور، قال ميلر "لا أعرف. ربما لا".

ومع ذلك، لدى الساسة تاريخ طويل في برنامج "ساترداي نايت لايف"، بما في ذلك ترامب، الذي استضافه البرنامج في عام 2015- وإن كان الظهور في وقت قريب جدا من يوم الانتخابات أمرا غير معتاد.

وظهرت هيلاري كلينتون خلال ترشحها للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2008 بجوار الممثلة إيمي بولر، التي لعبت دورها في البرنامج وكانت معروفة بإطلاق ضحكة مبالغ فيها. وتساءلت كلينتون الحقيقية، خلال ظهورها بالبرنامج، "هل أضحك حقا بهذه الطريقة؟".

وكررت هاريس نفس الجملة، ردا على تقليد رودولف لضحكتها في حلقة أمس السبت.