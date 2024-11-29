المشرعون البريطانيون يوافقون مبدئيا على مشروع قانون يسمح للبالغين المصابين بأمراض مميتة بإنهاء حياتهم

(أ ب)

وافق المشرعون البريطانيون بصورة مبدئية على مشروع قانون يسمح للبالغين المصابين بأمراض مميتة والميؤوس من شفائهم بإنهاء حياتهم في انجلترا وويلز.

ووافق نواب البرلمان على ما يطلق عليه مشروع قانون المساعدة على الموت بعد جدل محتدم.

ويشير التصويت إلى موافقة النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون وإحالته ليخضع لمزيد من التدقيق في البرلمان.