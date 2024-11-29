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ارتفاع حصيلة مصابي هجوم مستوطنة أرئيل بالضفة

01:45 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 إسرائليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، حالة 3 منهم خطيرة، واستشهد منفذ العملية.

ومن جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد مشاركًا ثانيًا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل، بعد استشهاد المنفذ الأول".

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى تدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق "جيتي أفيسار" بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي
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