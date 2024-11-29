ارتفاع حصيلة مصابي هجوم مستوطنة أرئيل بالضفة
وكالات
أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 إسرائليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، حالة 3 منهم خطيرة، واستشهد منفذ العملية.
#عاجل— Eng.Ibrahim Hamdan (@ibm_hmdn) November 29, 2024
إصابات في عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة #أريئيل.
9 إصابات، 3 منهم خطيرة.
واسىتشىهاد منفذ العملية. pic.twitter.com/0A28hwwopS
ومن جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد مشاركًا ثانيًا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل، بعد استشهاد المنفذ الأول".
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى تدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق "جيتي أفيسار" بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.
قتيل وخمس إصابات في عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "أريئيل" شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/0Zn5aNof0s— Arab-Military (@ashrafnsier) November 29, 2024
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