ارتفاع حصيلة مصابي هجوم مستوطنة أرئيل بالضفة

وكالات

أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 إسرائليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، حالة 3 منهم خطيرة، واستشهد منفذ العملية.

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إصابات في عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة #أريئيل.



9 إصابات، 3 منهم خطيرة.



واسىتشىهاد منفذ العملية. pic.twitter.com/0A28hwwopS — Eng.Ibrahim Hamdan (@ibm_hmdn) November 29, 2024

ومن جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد مشاركًا ثانيًا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل، بعد استشهاد المنفذ الأول".

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى تدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق "جيتي أفيسار" بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.