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وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً بقوى سياسية لبنانية

09:51 م الخميس 28 نوفمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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القاهرة- مصراوي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات هاتفية اليوم، مع عدد من رؤساء الأحزاب والتيارات اللبنانية، والتي شملت كل من سمير جعجع رئيس حزب القوات، وسامي الجميل رئيس حزب الكتائب، وسليمان فرنجية رئيس تيار المردة، وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار خطوة للأمام وأساس يمكن البناء عليه لمرحلة جديدة في لبنان الشقيق، وتمكين دور المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشددًا على أن مصر تؤيد كل خطوة من شأنها الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء الأحزاب والتيارات اللبنانية عن تقديرهم العميق لمساندة مصر للبنان على المستويين السياسي والإنساني، ووقوف مصر بجوار لبنان في هذا الظرف الدقيق، مشيرين إلى عزمهم بذل كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان خلال الفترة المقبلة، بما يتسق مع مصالح وتطلعات الشعب اللبناني.

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