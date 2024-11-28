بريطانيا تناقش غدًا مشروع قانون للموت بمساعدة الغير

(أ ب)

توقع مراقبون أن يصوت المشرعون البريطانيون، غدا الجمعة، على قانون مقترح لمساعدة البالغين المصابين بأمراض مميتة على إنهاء حياتهم.

ومن شأن مشروع القانون المثير للجدل أن يسمح للبالغين الذين من المتوقع أن يعيشوا أقل من ستة أشهر بطلب المساعدة لإنهاء حياتهم وتوفيرها لهم، مع وجود ضمانات وتدابير حماية.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان هذه المسألة التي تتجاوز الانقسامات السياسية، بعد أن عقدوا اجتماعات مكثفة مع الناخبين واستكشفوا مشاعرهم.

ويقول المؤيدون إن القانون من شأنه أن يوفر الكرامة للمحتضرين ويمنع المعاناة غير الضرورية التى يعيشونها. بينما يقول المعارضون إن من شأنه أن يعرض الأشخاص الضعفاء للخطر، ويخشون أن يتم إجبار بعضهم على إنهاء حياتهم، أو أن يختار بعض المسنين أو المعاقين الموت حتى لا يصبحوا عبئا على الآخرين.

ومن شأن التصويت لصالح مشروع القانون أن ينقله إلى جولة أخرى من جلسات الاستماع، أما التصويت ضده فسيؤدي إلى إلغائه.