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روسيا.. الدفاعات الجوية دمرت 25 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

10:44 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

مسيرات أوكرانية ارشيفية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 25 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال البيان "خلال ليلة أمس، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 14 فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، وست فوق مقاطعة بريانسك، وثلاث فوق شبه جزيرة القرم، واثنتان فوق مقاطعة روستوف.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

وزارة الدفاع الروسية روسيا مسيرة أوكرانية
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