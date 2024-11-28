الحرس الثوري لحزب الله: وقف إطلاق النار هزيمة استراتيجية "للكيان الصهيوني"

وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان هزيمة استراتيجية "للكيان الصهيوني".

وأكد سلامي، أن حزب الله اللبناني، الموالي لإيران، انتصر وفرض وقف إطلاق النار على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي عجز عن تحقيق أهدافه، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان يمكن أن يكون بداية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح سلامي أن قبول الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار رغم ضرب الحزب أهدافا استراتيجية درس لداعميه.

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر الأربعاء، وفقا لعدة بنود توافق عليها حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت انسحاب قوات الاحتلال من لبنان خلال 60 يوما، إلى جانب توقف حزب الله عن تنفيذ هجمات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية ووقف القتال.