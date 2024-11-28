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مصرع 3 أشخاص إثر تحطم سيارة "تسلا سايبر ترك" في كاليفورنيا

01:54 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

الشرطة الأمريكية

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وكالات

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر، بجروح خطيرة، إثر تحطم سيارة "تسلا سايبر ترك"، واشتعال النيران فيها شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال قائد شرطة بيدمونت، جيريمي باورز، إن السرعة كانت على الأرجح أحد العوامل التي تسببت في وقوع الحادث الذي تضمن سيارة واحدة، مضيفا أن السلطات ستواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

كان ركاب السيارة في طريق عودتهم من "فعالية" حوالي الساعة 3:00 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، ولكن باورز لم يقدم تفاصيل إضافية.

وتمكن شخص حضر الفعالية أيضا وكان يقود سيارة منفصلة من سحب الضحية الناجية من سيارة تسلا.

ورفض قائد الشرطة الكشف عن تفاصيل هوية الضحايا احتراما لخصوصية العائلات.

الشرطة الأمريكية تحطم سيارة تسلا سايبر ترك كاليفورنيا الولايات المتحدة
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