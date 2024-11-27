الهند ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

نيودلهي - (د ب أ)

رحبت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، قائلة إن الهند دعت دائما إلى "وقف التصعيد وضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية "إننا نرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي تم الإعلان عنه.

كنا ندعو دائما إلى وقف التصعيد وضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية" حسب صحيفة هندوستان تايمز اليوم.

وأضاف البيان "نأمل في أن تؤدي تلك التطورات إلى سلام واستقرار في المنطقة كك