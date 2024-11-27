ميقاتي: نطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من المواقع التي احتلتها بلبنان

(وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، "نحن في يوم جديد نأمل أن يحمل معه السلام والاستقرار ونبدأ إعادة الإعمار".



وأكد بري في حديثه التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، مثنيًا على دور اليونيفيل داخل لبنان.



وأضاف: "نطوي في هذا اليوم، أصعب مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون، ونبدأ في إعادة ما تهدم وخاصة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الذي نعلق عليه الآمال في بسط سلطة الدولة على كل مساحة لبنان".



وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "نشكر جهود كل الدول التي ساعدت في وقف محنة القتل والتهجير"، مطالبًا بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها.



وأشار إلى أنه "يجب التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي"، مشددًا على التمسك بسيادة لبنان على كامل أراضيه أرضًا وبحرًا وجوًا".



وأضاف رئيس الوزراء اللبناني نبيه بري "نثق بأن الغد أفضل للبنان، ويجب تجنب الخلافات من أجل البلاد"، لافتًا إلى أن التضامن الوطني كان واضحًا خاصة بين رئيس مجلس النواب والحكومة.