حزب الله: لبنان يمر بساعات خطيرة وحساسة قبل وقف إطلاق النار المرتقب

وكالات

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن النائب عن حزب الله اللبناني حسن فضل الله، اليوم الثلاثاء، إن لبنان يمر بساعات خطيرة وحساسة قبل وقف إطلاق النار المرتقب.

وأكد فضل أن حزب الله سيبقى بعد نهاية الحرب، مشيرا إلى أن فروع الحزب الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن من المتوقع أن يشن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوم جوي نهائي واسع خلال الساعات المقبلة على البنية التحتية لحزب الله اللبناني، المتواجدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدر إنذارات بقصف منازل في الناقورة جنوبي لبنان، بذريعة تواجد بنى تحتية لحزب الله.

ومن المتوقع، أن يجتمع الكابينت الإسرائيلي، اليوم، من أجل مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.