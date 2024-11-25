وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون لبحث قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا

(د ب أ)

يعتزم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في اجتماعهم اليوم الاثنين، التوصل إلى موقف مشترك بشأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي يستضيف المؤتمر الذي يستمر يومين في بلدة فيوجي الإيطالية الصغيرة، إنه لا يعتقد أن التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن مذكرة الاعتقال سيكون صعبا.

وقال لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية قبل الاجتماع: "إنها ليست مشكلة فورية وفعلية. لا أعتقد أن نتنياهو سيأتي إلى إيطاليا أو أي مكان آخر".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال مؤخرا يوآف جالانت، وكذلك الزعيم العسكري لحماس محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة تتعلق بالصراع في غزة.

وانتقد حلفاء إسرائيل هذا القرار. والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة عموما بتنفيذ مذكرات الاعتقال، على الرغم من وجود خلاف حول كيفية التعامل مع قضية نتنياهو.

وبالإضافة إلى أزمة الشرق الأوسط، فإن الحرب في أوكرانيا وتداعيات إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة على النظام الدولي من بين الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وهو الاجتماع الأخير لوزراء خارجية مجموعة السبع لهذا العام.

وصرح تاياني لصحيفة كورييري ديلا سيرا بأنه يؤيد عقد مؤتمر سلام بشأن أوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا في أقرب وقت ممكن.

كانت روسيا قد أطلقت مؤخرا صاروخا جديدا متوسط المدى باتجاه أوكرانيا، والذي وفقا للخبراء، يمكن تزويده بقنابل نووية - حتى وإن لم يكن هذا هو الحال فعليا.

وفي الأيام الأخيرة، ورد أن أوكرانيا ضربت أهدافا عسكرية في روسيا باستخدام صواريخ أتاكمز الأمريكية التي يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر، وصواريخ كروز من طراز ستورم شادو البريطانية.

أما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تواجه تايوان تهديدا من جانب الصين. ويعتبر الحزب الشيوعي الصيني الجمهورية الجزيرة كإقليم انفصالي.

وتترأس إيطاليا مجموعة السبع حتى نهاية هذا العام.

وتشمل الدول الأعضاء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا. وفي العام المقبل، ستتولى كندا رئاسة المجموعة.