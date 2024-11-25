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المقاومة العراقية تعلن تنفيذ هجومين بالمسيرات على جنوب إسرائيل

10:27 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأحد، مسؤوليتها عن هجومين بالمسيرات على مواقع في جنوب إسرائيل.

ووفقا لبيانين عبر منصة تليجرام، شن مقاتلو المقاومة هجومين منفصلين بالمسيرات، أحدهما استهدف "موقعا حيويا" والآخر استهدف "موقعا عسكريا" في جنوب إسرائيل.

ولم تقدم البيانات مزيدا من التفاصيل حول المواقع المستهدفة أو تشير إلى وقوع أي إصابات.

وأشارت الجماعة العراقية إلى أنه تم تنفيذ الهجمات بالمسيرات تضامنا مع الشعبين في فلسطين ولبنان، مؤكدة "، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

المقاومة الإسلامية في العراق بغداد إسرائيل
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