الدفاعات الجوية الروسية تٌسقط 7 صواريخ أوكرانية فوق منطقة كورسك

وكالات

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قبل قليل، 7 صواريخ أوكرانية فوق منطقة كورسك، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

واندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق في منطقة صناعية بعد هجمات أوكرانية بمسيرات، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف ورئيس إدارتها العسكرية، قال: إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم روسي جديد بطائرات مسيرة في وقت متأخر من مساء الأحد.

كان الجيش الأوكراني قد قال: إن الدفاعات الجوية أسقطت في وقت سابق 50 من 73 طائرة مسيرة روسية أُطلقت على أهداف مختلفة ليل السبت.