لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الدفاعات الجوية الروسية تٌسقط 7 صواريخ أوكرانية فوق منطقة كورسك

06:21 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

الدفاع الجوي الروسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قبل قليل، 7 صواريخ أوكرانية فوق منطقة كورسك، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

واندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق في منطقة صناعية بعد هجمات أوكرانية بمسيرات، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف ورئيس إدارتها العسكرية، قال: إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم روسي جديد بطائرات مسيرة في وقت متأخر من مساء الأحد.

كان الجيش الأوكراني قد قال: إن الدفاعات الجوية أسقطت في وقت سابق 50 من 73 طائرة مسيرة روسية أُطلقت على أهداف مختلفة ليل السبت.

الدفاعات الجوية الروسية روسيا الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان