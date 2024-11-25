نتنياهو يُندد بعنف المستوطنين ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وكالات

ندد بنيامين نتينياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمستوطنين يهود هاجموا ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي، بينهم الجنرال آفي بلوط قائد المنطقة الوسطى في الجيش بالضفة الغربية، بحسب روسيا اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن مجموعة من المستوطنين طاردت الجنرال بلوط وضباطا آخرين في مدينة الخليل بالضفة الغربية يوم الجمعة، ومنعتهم من المغادرة ووجهت إليهم إهانات، مشيرا إلى اعتقال 5 من مثيري الشغب.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "يجب التعامل مع كل أعمال العنف الموجهة ضد ضباط وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي بأشد ما يسمح به القانون".

وهتف بعض المستوطنين خائن في وجه بلوط، الذي زار الخليل لحضور مناسبة دينية سنوية في المدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن عشرات المستوطنين وبعضهم ملثمون رشقوا قواتها وقوات حرس الحدود بالحجارة السبت، بالقرب من مستوطنة إيتمار بالضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الفترة التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" التي اطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية ردا على اعتداءات اسرائيل في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة للتنكيل بالأسرى.

وارتفعت حدة الاعتداءات الانتقامية الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد هجوم "طوفان الاقصى"، سيما في مدن الشمال.

ويقول الفلسطينيون إنهم غالبا ما يتم تركهم فريسة للمستوطنين، إذ لا يفعل الجنود شيئا تقريبا للسيطرة عليهم.

وترفض بعض مجموعات المستوطنين المتطرفين اختصاص صلاحية سيطرة الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يرون أنها تحت سيطرتهم.