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إعلام عبري: الجيش يدرس استهداف مبنى البرلمان اللبناني في بيروت

08:27 م الأحد 24 نوفمبر 2024

البرلمان اللبناني

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وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس استهداف مبنى البرلمان اللبناني في العاصمة بيروت.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إعلان النصر واستعادة الاستقرار في الشمال قرب الحدود مع لبنان، ما يتيح لجيش الاحتلال التفرغ لاستئناف عملياته العسكرية في غزة بفعالية أكبر.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن خيار استهداف مبنى البرلمان اللبناني، يأتي باعتباره جزء من هيكل حزب الله، وهو ما قد يضعف من قدرة الجماعة الموالية لإيران من الناحيتين السياسية والعسكرية، إذ يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن مبنى البرلمان في بيروت يمثل ملاذا لبعض قادة الحزب.

البرلمان اللبناني بيروت الاحتلال الإسرائيلي
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