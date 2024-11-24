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وكالة تسنيم: إيران تستعد للرد على الهجوم الإسرائيلي

06:28 م الأحد 24 نوفمبر 2024

آية الله علي خامنئي

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نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، عن مستشار للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قولها إن إيران تستعد للرد على إسرائيل.

جاء ذلك بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل، آواخر أكتوبر الماضي، قالت تل أبيب إنه استهدف عدد من القواعد العسكرية الاستراتيجية في إيران.

وأتى الهجوم الإسرائيلي، للرد على العملية الهجومية الصاروخية التي شنتها طهران مطلع أكتوبر الماضي، للرد على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضاحية بيروت.

علي خامنئي إيران إسرائيل الهجوم الإسرائيلي حسن نصر الله ضاحية بيروت
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