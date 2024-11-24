لنومها في المحاضرة.. أستاذ يُعاقب طالبة بقص شعرها (فيديو)
03:32 م الأحد 24 نوفمبر 2024
(مصراوي)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بشكل واسع، يظهر أستاذًا أمريكيًا في الولايات المتحدة يقوم بقص شعر طالبة أثناء نومها.
وفي الفيديو طلب الطلاب من الأستاذ الابتعاد عن شعر الفتاة لكنه أمسك بالمقص وقام بقص ضفيرة شعرها عقابًا لها لنومها في الدرس.
متداول :— Gorgeous (@gorgeous4ew) November 21, 2024
استاذ يقوم بقص شعر طالبة اثناء نومها بالمحاضرة عقاباً لها 😳! pic.twitter.com/BD10TTyFxx
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