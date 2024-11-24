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لنومها في المحاضرة.. أستاذ يُعاقب طالبة بقص شعرها (فيديو)

03:32 م الأحد 24 نوفمبر 2024

قص شعر طالبة

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(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بشكل واسع، يظهر أستاذًا أمريكيًا في الولايات المتحدة يقوم بقص شعر طالبة أثناء نومها.

وفي الفيديو طلب الطلاب من الأستاذ الابتعاد عن شعر الفتاة لكنه أمسك بالمقص وقام بقص ضفيرة شعرها عقابًا لها لنومها في الدرس.

قص شعر طالبة أستاذ يُعاقب طالبة مواقع التواصل الاجتماعي الولايات المتحدة
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