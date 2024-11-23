الاتحاد الأوروبي: إسرائيل فرضت أكبر حملة تعتيم على ما يحدث في غزة

وكالات

قال مفوض السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الحكومة الإسرائيلية فرضت أكبر حملة تعتيم على حرية الصحافة لما يحدث في قطاع غزة".



وأضاف أن: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يستطيع التعتيم على ما يحدث في قطاع غزة".



وتابع بوريل: "لم نر صورًا كثيرة لما ارتكبه أفراد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الـ7 من أكتوبر 2023، لكننا نرى كثيرًا من الصور لما يحدث لأطفال غزة".



وأكد أن على المجتمع الدولي مواجهة وقائع الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة في ذلك، وأنه يجب حل الدولتين وحماية القانون الدولي ودعم كل من يعمل على إرساء السلام.



وقال مفوض السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، إن "عدم وجود سلام في منطقة الشرق الأوسط أصبح ثمنه باهظًا جدًا"، مضيفًا "الصراع في الشرق الأوسط لم يعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بل أصبح صراعًا يهز العالم بأسره".



وشدد بوريل أن"قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت ليس سياسيًا، وعلى دول الاتحاد الأوروبي تنفيذه لأنه ملزم"، لافتًا إلى أن "التهديد بمعاقبة الدول التي تطبق قرار المحكمة غير معقول".



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.





