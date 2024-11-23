مقتل 33 شخصا في قتال بين جماعات سنية وشيعية مسلحة في شمال غرب باكستان

بيشاور(باكستان)- (د ب أ)

أسفر قتال بين جماعات سنية وشيعية مسلحة في شمال غرب باكستان عن مقتل 33 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين طبقا لما ذكره ضابط كبير في الشرطة من المنطقة اليوم السبت.

وكانت أعمال العنف التي وقعت، ليلا هي الأحدث التي هزت منطقة كورام في إقليم خيبر باختونخوا وتأتي بعد أيام من كمين مسلح أسفر عن مقتل 42 شخصا.

ويمثل المسلمون الشيعة حوالي 15% من سكان باكستان، ذات الأغلبية السنية، والتي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة ولها تاريخ من العداء بين الطائفتين.

وعلى الرغم من أن الطائفتين تعيشان معا بسلام بشكل عام، مازالت التوترات قائمة، لاسيما في كورام.

وقال رجل الشرطة البارز إن رجال مسلحين في باجان وباشا كوت أشعلوا النار في متاجر ومنازل وممتلكات حكومية.