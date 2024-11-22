ألبانيزي: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت اختبار للغرب

وكالات

صرّحت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت تمثل استجابة لمطالب المحاسبة والعدالة.

وأشارت المقررة الأممية إلى وجود انقسام غربي حول موقف المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الأوامر تمثل اختبارًا لالتزام الغرب بمبادئ العدالة الدولية.

وأضافت ألبانيزي أن أهمية أوامر الاعتقال لا تُغني عن ضرورة حماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع.

ولفتت إلى أنه عند إصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يكن هناك تشكيك من الدول الغربية، بل دعم واضح للقرار.