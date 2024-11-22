وزير أسترالي يرفض ادعاء ماسك بأن الحكومة تعتزم التحكم في دخول الأستراليين إلى الإنترنت

ملبورن(أستراليا)- (د ب أ)

رفض وزير استرالي اليوم الجمعة ادعاء إيلون ماسك، مالك منصة إكس، بأن الحكومة تعتزم التحكم في دخول جميع الأستراليين إلى الإنترنت من خلال سن تشريع، من شأنه يمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الخزانة، جيم تشالمرز إن انتقاد ماسك "غير مفاجئ"، بعد أن طرحت الحكومة على البرلمان أمس الخميس تشريعا سيغرم منصات الكترونية، بما في ذلك إكس، ما يصل إلى 150 مليون دولار استرالي(133 مليون دولار أمريكي)، إذا سمحت للأطفال تحت 16 عاما، بامتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال تشالمرز للصحفيين إن "فكرة أن إيلون ماسك غير سعيد بالخطوات التي اتخذناها لمحاولة حماية الأطفال عبر الانترنت، ليست مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا ولا تزعجنا كثيرا".

ويطيل الخلاف عداء مفتوحا منذ أشهر بين الحكومة الاسترالية وملياردير التكنولوجيا بسبب جهود المنظمين لتقليص الضرر العام الناجم عن وسائل التواصل الاجتماعي.





