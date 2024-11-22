وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع تطبيق قرار الاعتقال الإداري ضد المستوطنين

وكالات



أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قراره منع تطبيق قرار أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، اليوم الجمعة.



وقال كاتس، إنه "من غير المناسب لإسرائيل استخدام مثل هذا الإجراء القاسي بإصدار مذكرات اعتقال إداري ضد سكان المستوطنات".



وصدر بيان عن مكتب وزير الدفاع، أفاد بأنه "في ظل التهديدات الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة الاحتلال إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".



وأضاف: "إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدًا عن إطار الاعتقال الإداري".



وشدد كاتس على إدانته لأي أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد، داعيًا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.



وتعليقًا على قرار كاتس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "أهنئ يسرائيل كاتس على قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية".



والاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.



