الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات

موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 23 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي 3 مقاطعات روسية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 23 طائرة أوكرانية مسيرة"، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية "دمرت 12 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و2 فوق أراضي مقاطعة كورسك".