بعد صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. حماس تُعلق على قرار الجنائية الدولية

(مصراوي)

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، عن ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد "الإرهابيين" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وقالت حركة حماس، إن قرار الجنائية الدولية، جاء بعد ارتكاب نتنياهو وجالانت، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحثت حركة حماس، المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مؤكدة على وجود أدلة تدعم ذلك