لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص جراء صواريخ أطلقت من لبنان على نهاريا

02:37 م الخميس 21 نوفمبر 2024

هيئة الإسعاف الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل شخص جراء صواريخ أطلقت من لبنان على نهاريا بشمال البلاد.

وقالت نجمة داود الحمراء إن شابا 30 عاما، توفي متأثرا بقصف صاروخي في نهاريا، مشيرة إلى أن فرقها وصلت إلى منطقة مفتوحة بالقرب من متنزه ووجدت رجلا في الثلاثينيات من عمره مستلقيًا فاقداً للوعي مصاباً بشظايا في جسده، وتم إجراء فحوصات طبية لكن لم تظهر عليه علامات الحياة وجرى إعلان وفاته.

ووفق ما أوردته قناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، انطلقت صافرات الإنذار في الجليل الغربي، وقُتل شاب جراء إصابته بشكل مباشر بشظايا بحديقة في نهاريا، كما تم تفعيل صافرات الإنذار في كيرم شالوم.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد نحو 10 عمليات إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه تم اعتراض معظمها، لكن تم رصد تحطم بعضها.

الإسعاف الإسرائيلي تل أبيب لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى أكثر من 44 ألف فلسطينيًا

إعلان

إعلان

منها الضرائب والدعم.. 8 مطالب من صندوق النقد الدولي لمصر
رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم
البنك المركزي يوضح: كيف ستحدد رسوم تحويلات الخارج عبر إنستاباي؟