الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص جراء صواريخ أطلقت من لبنان على نهاريا

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل شخص جراء صواريخ أطلقت من لبنان على نهاريا بشمال البلاد.

وقالت نجمة داود الحمراء إن شابا 30 عاما، توفي متأثرا بقصف صاروخي في نهاريا، مشيرة إلى أن فرقها وصلت إلى منطقة مفتوحة بالقرب من متنزه ووجدت رجلا في الثلاثينيات من عمره مستلقيًا فاقداً للوعي مصاباً بشظايا في جسده، وتم إجراء فحوصات طبية لكن لم تظهر عليه علامات الحياة وجرى إعلان وفاته.

ووفق ما أوردته قناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، انطلقت صافرات الإنذار في الجليل الغربي، وقُتل شاب جراء إصابته بشكل مباشر بشظايا بحديقة في نهاريا، كما تم تفعيل صافرات الإنذار في كيرم شالوم.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد نحو 10 عمليات إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه تم اعتراض معظمها، لكن تم رصد تحطم بعضها.