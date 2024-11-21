فيديو يحبس الأنفاس.. 22 شخصًا علقوا في لعبة لأكثر من ساعتين في كاليفورنيا

القاهرة- مصراوي:

تم إنقاذ 22 شخصًا، علقوا في إحدى الألعاب بمنتزه Knott's Berry Farm في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأكثر من ساعتين، الإثنين الماضي، إثر صعوبات فنية قبل أن يقوم الميكانيكيون بإنزال اللعبة إلى الأرض والسماح للركاب بالنزول.

US Amusement Ride Tragedy: 22 People Rescued After Being Trapped On Ride For hours In California#USAmusementRide | #DNAVideos | #California



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في حوالي الساعة 2:00 مساءً، واجهت لعبة Sol Spin صعوبات فنية مما تسبب في توقف اللعبة في منتصف الدورة، ليتم إنقاذ الـ22 شخصًا بأمان بحلول الساعة 4:30 ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، ولم تتوفر معلومات على الفور حول سبب توقف اللعبة.

وظلت اللعبة عالقة في وضع أفقي لأكثر من ساعة، مع رؤية بعض الراكبين وهم يميلون جانبيًا. ولكن لم يظهر أي من الركاب معلقين رأسًا على عقب.