فيديو يحبس الأنفاس.. 22 شخصًا علقوا في لعبة لأكثر من ساعتين في كاليفورنيا

القاهرة- مصراوي:

تم إنقاذ 22 شخصًا، علقوا في إحدى الألعاب بمنتزه Knott's Berry Farm في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأكثر من ساعتين، الإثنين الماضي، إثر صعوبات فنية قبل أن يقوم الميكانيكيون بإنزال اللعبة إلى الأرض والسماح للركاب بالنزول.

