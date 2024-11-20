بعد تهديد نعيم قاسم بضرب تل أبيب.. رشقات صاروخية عنيفة على عكا

القاهرة- مصراوي

أطلق حزب الله اللبناني نحو 25 صاروخًا من لبنان على الجليل الغربي. وتم اعتراض العديد منها، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من روضة أطفال في عكا، حسبما أعلنت وسائل إعلام عبرية.

وحسب وسائل الإعلام العبرية، أدت الرشقة أيضًا إلى أضرار مباشرة لمبنى في نهاريا، وسقوط شظايا وإصابة خمسة بالهلع.

وفي كلمة له اليوم الأربعاء، أشار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى هجمات بيروت التي تم فيها اغتيال المسؤول الإعلامي محمد عفيف، قائلا: “لن نترك العاصمة تحت هجمات العدو الإسرائيلي. عندما تتعرض بيروت لهجوم ، فإن الرد يجب أن يكون مركز تل أبيب". وبحسب قوله، "على العدو أن يفهم أن الأمور لن تبقى هكذا عندما يهاجم بيروت".

وتطرق قاسم في نفس الكلمة إلى الاتصالات للتوصل الى اتفاق وقف إطلاق نار وقال :"حصلنا على وثيقة المفاوضات، قمنا بفحص الوثيقة وقمنا بنقل ملاحظاتنا حولها"، وبرأيه :"إسرائيل تتوقع أن تحصل من خلال الاتفاق ما لم تحصل عليه في الميدان، في وقت انتظار المفاوضات".

وأضاف :"وافقنا في الماضي على اقتراح بايدن- ماكرون على أساس إنهاء الحرب، لكنهم قتلوا نصر الله. لقد مررنا بأزمة حقيقية بعد اغتياله، لكن بعد مرور عشرة أيام نجحنا بالتعافي وعلاج جروحنا".