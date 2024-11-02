رئيس وزراء باكستان يدعو لتقديم إسرائيل للعدالة لقتلها الصحفيين في غزة

إسلام آباد- (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم السبت المجتمع الدولي والمنظمات المختلفة إلى تقديم إسرائيل للعدالة على قتلها الصحفيين في غزة.

وقال رئيس الوزراء في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إنه على الرغم من المواثيق الدولية، فإن العشرات من الصحفيين في غزة قُتلوا عمداً لحجب الحقيقة،بحسب وكالة اسوشيتد برس أوف باكستان.

وأكد أن الصحفيين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك باكستان يعملون ليل نهار لإبقاء العالم على اطلاع على مجريات الأحداث.

وأضاف أنه إلى جانب العمل في سلام، فإن الصحفيين يعرضون أيضا حياتهم للخطر أثناء عملهم الصحفي حتى في مناطق النزاع وأثناء الحروب.

وأشار إلى أن هؤلاء المدافعين عن الحقيقة يواجهون القيود والعنف والتهديدات والاختطاف وحتى القتل، مضيفا أنه "بدون حماية الصحفيين، لا يمكن تحقيق حرية الصحافة".

وكشف تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) صدر اليوم السبت عن حالة قتل للصحفيين في عامي 2022 و2023،وأن معظمهم قتلوا في أوطانهم.







