الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة غدا للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي

وكالات

قال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدًا الأحد، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار اللوح إلى أن "زيارة عباس تأتي للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي، والذي تشهد فعالياته مشاركة فلسطين بعدة وفود وزارية و فنية لأهمية تكريس حضورها في هذا المنتدى العالمي في دورته الـ 12".

وأضاف: "من المقرر أن يعقد الرئيسان خلال الزيارة لقاء ثنائيًا لتبادل الرأي و تعزيز التعاون المشترك والتشاور حول كافة التطورات الجارية في فلسطين و الإقليم والعالم، وعلى رأس أولويات اللقاء بحث سُبل إنجاح جهود مصر و الشركاء الآخرين، لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحمايته و إغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني".

وأكد السفير الفلسطيني أن اللقاء سيشمل أيضًا الحديث عن حشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيًا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس".