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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بالبحر الأحمر

05:44 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

استهداف سفينة بالبحر الأحمر أرشيفية

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وكالات

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنهم استهدفوا بصواريخ باليستية سفينة بالبحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة، بحسب وصفه.

كانت القوات الإسرائيلية، هدمت اليوم الثلاثاء، مسجدا في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، وفق تقرير فلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة وحاصرت مسجد الشياح، وفرضت طوقاً في محيطه، قبل الشروع بعملية الهدم".

وطبقا للوكالة، "سلّمت بلدية الاحتلال في القدس قبل نحو أسبوعين إخطارا نهائياً بهدم المسجد، المقام قبل 20 عاماً على مساحة تقدر بـ 80 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، وساحة خارجية".

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