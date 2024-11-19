ما هي صواريخ "أتاكمز" التي سمح بايدن لأوكرانيا باستخدامها في العمق الروسي؟ (فيديو)

بي بي سي

اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا بالسماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ المعروفة باسم ATACMS بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

لكن أهم شرط في الموافقة الأمريكية هو استخدام تلك الصواريخ داخل منطقة كورسك الروسية، حيث شنت كييف توغلاً مفاجئاً في أغسطس الماضي. فما هي صواريخ "أتاكمز" وما هي خصائصها واستعمالاتها؟