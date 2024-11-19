5 شهداء و31 مصابًا إثر غارة إسرائيلية على زقاق البلاط في بيروت

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن عدد الشهداء اللبنانيين جراء الغارة الإسرائيلية، أمس الإثنين، على زقاق البلاط ببيروت، بلغ 5 شهداء على الأقل و31 مصابًا ومفقودان.

وقال بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، إن غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة محدثة ثانية وغير نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص، بحسب الغد.

وأضاف البيان: رفعت أشلاء من المكان يتم التدقيق في هوية أصحابها ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء، في ظل معطيات تفيد بأن شخصين لا يزالان مفقودين.

وفي سياق متصل قال مصدر رسمي لبناني، الإثنين، إن لبنان قدم ردًا مكتوبًا على اقتراح الهدنة الأمريكي.

ولم ترد السفارة الأمريكية في بيروت بعد على طلب رويترز للتعليق.

والخميس الماضي، سلمت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، ليزا جونسون، مسودة مقترح هدنة، إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله.