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ألمانيا تفترض دعم الصين لروسيا بطائرات مسيرة

01:02 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

ألمانيا

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بروكسل- (د ب أ)

تفترض الحكومة الألمانية، أن الصين تدعم روسيا بطائرات مسيرة، إذ قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين: "هذا يجب أن تكون له عواقب وستكون".

وذكرت بيربوك أن الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا تمثل أيضا هجوما على الحرية في أوروبا وتؤثر على المصالح المحورية لكل الدول الأوروبية.

وكانت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية قد أكدت من قبل أنها تتحقق حاليا من مؤشرات على إنتاج طائرات مسيرة في الصين لاستخدامها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "تلقينا تقارير من مصادر استخباراتية عن وجود مصنع في الصين ينتج طائرات مسيرة يتم توريدها إلى روسيا واستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف المسؤول أنه يُجرى العمل حاليا على معرفة ما إذا كان هناك تعاون مباشر بين الصين وروسيا في مجال المعدات العسكرية، مضيفا أنه إذا تم تأكيد ذلك فمن الممكن فرض عقوبات.

ووفقا لدبلوماسيين، يُشتبه في أن إنتاج الطائرات المسيرة في الصين مشروع مشترك بين روسيا والصين وإيران.

ألمانيا بروكسل طائرات مسيرة الصين روسيا الاتحاد الأوروبي
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