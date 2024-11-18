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إصابة 3 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

10:32 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

تحطم طائرة - ارشيفية

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كاليفورنيا- (د ب أ)

أصيب 3 أشخاص على متن طائرة ذات محرك واحد تحطمت يوم الأحد، بالقرب من مسار سباق بجنوب كاليفورنيا حيث كان المشجعون متجمعين لحضور نهائيات أحد السباقات، حسبما ذكرت السلطات.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن الطائرة وهي من طراز "بايبر بي آيه-32" اصطدمت بسيارتين على الأقل كانتا متوقفتين على الأرض عندما تحطمت في حوالي الساعة 1140 صباحا بالقرب من مسار السباق في بومونا، على بعد نحو 30 ميلا (50 كيلومترا) شرق وسط مدينة لوس أنجليس.

ولم يصب أي شخص على الأرض في الحادث.

ووقع الحادث بينما كانت الطائرة تحاول على ما يبدو الهبوط في مطار "براكيت فيلد" القريب، وفقا لبيان نشرته رابطة "رود هوت" الوطنية. وكان أربعة أشخاص على متن الطائرة.

وقالت شيلا كيليهر بيركوه، المسؤولة بإدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس، لصحيفة لوس أنجليس تايمز، إن 4 أشخاص كانوا على متن الطائرة، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينهم اثنان أصيبا بجروح خطيرة.

وبدأت إدارة الطيران الاتحادية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

تحطم طائرة ولاية كاليفورنيا
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