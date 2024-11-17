الهند تجري أول اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي بعيد المدى

نيودلهي - (د ب أ)

أجرت الهند أول اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي بعيد المدى، ما جعل البلاد تقترب خطوة نحو نشر سلاح عالي التقنية، يوجد في ترسانة عدد قليل من الدول.

وقالت الحكومة الهندية في بيان اليوم الأحد إن منظمة البحث والتطوير الدفاعية أجرت الاختبار في وقت متأجر أمس السبت، قبالة ساحل ولاية أوديشا. وأضافت أن الصاروخ مصمم لحمل حمولات لمسافة تزيد عن 1500 متر(932 ميلا)، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ووصف وزير الدفاع الهندي راجناث سينج الاختبار بأنه "معلم رئيسي" للهند.

وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس "هذه لحظة تاريخية وهذا الإنجاز المهم وضع بلادنا ضمن مجموعة دول الصفوة ، التي تمتلك قدرات مثل هذه التقنيات العسكرية الحيوية والمتقدمة".