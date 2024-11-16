اقتحام برلمان ومطالبة برحيل الرئيس.. ماذا يحدث في أبخازيا؟

وكالات

أعلنت المعارضة في أبخازيا وفد التفاوض مع السلطة والمطالبة بانتخابات مبكرة ورحيل الرئيس الحالي.

واقتحم آلاف المعارضين في منطقة أبخازيا الانفصالية الموالية لموسكو في جورجيا، الجمعة، مبنى البرلمان مطالبين باستقالة الرئيس أصلان بجانيا والمغادرة بـ"سلام" إلى خارج البلاد

وخلال الساعات القليلة الماضية، أصيب 13 شخصاً، خلال احتجاج في أبخازيا كان يهدف إلى منع النظر في اتفاق اقتصادي بين موسكو وهذه المنطقة الانفصالية ذات الولاء الروسي في جورجيا، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وكان متظاهرون اقتحموا مقرّ برلمان أبخازيا، الجمعة، وفق لوسائل إعلام روسية.

وأصيب 13 شخصاً، نقل اثنان منهم إلى المستشفى، حسبما نقلت "ريا نوفوستي" عن الخدمات الصحية.

🚨BREAKING:



⚡️Protesters in Sukhum BROKE DOWN the door to the Abkhaz parliament building and BROKE IN through it! pic.twitter.com/iNquYIdaRW — Armored Truths (@ArmoredTruths) November 15, 2024

وأعرب رئيس هذه المنطقة الانفصالية أصلان بجانيا، عن أسفه لأن التظاهرات "وضعت الجمهورية مجددا أمام مشكلات كبيرة"، مستبعدا ترك منصبه، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت أبخازيا أعلنت بشكل أحادي استقلالها عام 1992 في خطوة لم تعترف بها سوى موسكو.

وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها وكالة "ريا نوفوستي" مواجهات بين متظاهرين وشرطيين خارج مبنى البرلمان قبل أن يدخل المحتجون، دون عنف هذه المرّة، المقرّ حيث كان يفترض بالنواب النظر في الاتفاق.

ودخلوا أيضا مبنى تابعاً لمكتب الرئاسة، بحسب وكالة "تاس".

ويحتجّ المتظاهرون على المصادقة على هذا الاتفاق الذي من شأنه السماح للشركات الروسية بالاستثمار في أبخازيا، المنطقة الواقعة بين جبال القوقاز وساحل البحر الأسود.

“Аицәажәара аҭыҧаны еиҿашәыргылома аишьцәа?



Ҳара акгьы ҳацәшәаӡом. Ҳашьцәа нхыҵаа адгылаоа ҳарҭоит, рҽырхианы иҧшуп.”



- Нугзар Логуа pic.twitter.com/bcWywGX1Bf — Abkhaz World (@AbkhazWorld) November 16, 2024

وعقب ما جرى، أُرجئت الجلسة البرلمانية وفق وكالة "ريا نوفوستي"، وسحب مشروع قانون المصادقة، بحسب المكتب الرئاسي.

وسبق أن قطع محتجّون جسوراً هذا الأسبوع لبضع ساعات، إثر توقيف 5 معارضين للاتفاق مع موسكو تمّ إطلاق سراحهم في نهاية المطاف.

وتخشى المعارضة أن يمهّد الاتفاق المبرم في أواخر أكتوبر/تشرين الأول لتملّك الروس عقارات سكنية في مدن ساحلية عدّة من أبخازيا تطلّ على البحر الأسود.

وفي عام 1995، حظرت أبخازيا التي تضمّ حوالى 240 ألف نسمة بيع العقارات السكنية للأجانب.