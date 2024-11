اقتحام برلمان ومطالبة برحيل الرئيس.. ماذا يحدث في أبخازيا؟

وكالات

أعلنت المعارضة في أبخازيا وفد التفاوض مع السلطة والمطالبة بانتخابات مبكرة ورحيل الرئيس الحالي.

واقتحم آلاف المعارضين في منطقة أبخازيا الانفصالية الموالية لموسكو في جورجيا، الجمعة، مبنى البرلمان مطالبين باستقالة الرئيس أصلان بجانيا والمغادرة بـ"سلام" إلى خارج البلاد

وخلال الساعات القليلة الماضية، أصيب 13 شخصاً، خلال احتجاج في أبخازيا كان يهدف إلى منع النظر في اتفاق اقتصادي بين موسكو وهذه المنطقة الانفصالية ذات الولاء الروسي في جورجيا، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وكان متظاهرون اقتحموا مقرّ برلمان أبخازيا، الجمعة، وفق لوسائل إعلام روسية.

وأصيب 13 شخصاً، نقل اثنان منهم إلى المستشفى، حسبما نقلت "ريا نوفوستي" عن الخدمات الصحية.

🚨BREAKING:



⚡️Protesters in Sukhum BROKE DOWN the door to the Abkhaz parliament building and BROKE IN through it! pic.twitter.com/iNquYIdaRW