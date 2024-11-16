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حركة الجهاد الفلسطينية تعلن استشهاد اثنين من قادتها في غارة على دمشق

01:49 م السبت 16 نوفمبر 2024

سلاح الجو الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية، استشهاد قياديين اثنين في الغارة الإسرائيلية على دمشق أمس.

وأعلن ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل هدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

حركة الجهاد الفلسطينية دمشق جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غارة إيران
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